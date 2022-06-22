«Часть материалов мы уже давно придаем огласке». Сергеенко об архивах времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. Достойных сыновей могилевской земли вспоминали 22 июня в Кличевском районе. На острове Веремеевка после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориал «Славный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое название он получил в честь одноименного легендарного партизанского отряда, который оправдал свое имя – считался одним из самых боевых и результативных. На счету народных мстителей – 22 уничтоженных эшелона и более трех тысяч немецких военнослужащих. Долгое время из-за болотистой местности добраться до братской могилы было очень сложно. После реконструкции дорогу к мемориалу через болото выложили деревянными настилами.

В этой военной истории появились новые страницы, которые раньше хранились под грифом «секретно». Совсем недавно стало известно, что боевой отряд состоял из офицеров, бойцов и сотрудников госбезопасности, а также выпускников школ НКВД.