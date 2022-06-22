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«Часть материалов мы уже давно придаем огласке». Сергеенко об архивах времён Великой Отечественной

22 июня 2022 20:10
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Новости Беларуси. Достойных сыновей могилевской земли вспоминали 22 июня в Кличевском районе. На острове Веремеевка после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориал «Славный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Часть материалов мы уже давно придаем огласке». Сергеенко об архивах времён Великой Отечественной-1

Свое название он получил в честь одноименного легендарного партизанского отряда, который оправдал свое имя – считался одним из самых боевых и результативных. На счету народных мстителей – 22 уничтоженных эшелона и более трех тысяч немецких военнослужащих. Долгое время из-за болотистой местности добраться до братской могилы было очень сложно. После реконструкции дорогу к мемориалу через болото выложили деревянными настилами.  

«Часть материалов мы уже давно придаем огласке». Сергеенко об архивах времён Великой Отечественной-4

В этой военной истории появились новые страницы, которые раньше хранились под грифом «секретно». Совсем недавно стало известно, что боевой отряд состоял из офицеров, бойцов и сотрудников госбезопасности, а также выпускников школ НКВД.  

«Часть материалов мы уже давно придаем огласке». Сергеенко об архивах времён Великой Отечественной-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
У меня в руках всего-навсего один том, в котором описан боевой путь отряда. Этот том хранится в архивах Комитета госбезопасности. Здесь и списки бойцов отряда, и донесения о выполненных заданиях, анкеты, задания, которые поступали из центра. Расшифровки материалов носят гриф «совершенно секретно». Но, конечно, часть материалов мы уже давно придаем огласке, потому что о подвигах должны люди знать.  

# Год исторической памяти # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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