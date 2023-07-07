Наталья Кочанова оценила, как продвигаются работы на одном из бывших минских долгостроев

Новости Беларуси. Как решается проблема долгостроев в Минске и выполняется поручение Президента? Председатель Совета Республики побывала на одном из объектов и оценила, как продвигаются работы. Речь о многофункциональном гостинично-деловом комплексе на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Те сроки, которые определены, а это 1 января 2024 года, на ввод этого объекта, я, конечно, работаю здесь очень много, но я уверена, что они будут выдержаны, потому что другого не дано. Мы должны сделать все в срок, ввести в эксплуатацию достаточно серьезный, масштабный объект, который есть в Минске. И который до недавнего времени являлся объектом незавершенного строительства, таким долгостроем. Строители работают, они находятся в графике. Думаю, что этот объект порадует жителей нашей столицы и тех, кто будет приезжать сюда из регионов.