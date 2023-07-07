Как научиться кататься на сапборде? Поговорили с опытным тренером

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

С наступлением лета для удачных фото столичные красотки перемещаются в новые, водные декорации. Скользишь по Минскому морю – и вот контент на миллион готов. Но, говорят, сапбординг – больше, чем просто развлечение. Убедились сами. Покорять минскую волну будем на сапборде. Необычное развлечение – тренд пляжного сезона. Дух свободы и ветер в волосах, эффектные кадры и незабываемые впечатления вам гарантированы. Опытный инструктор подскажет, как обуздать водную стихию.

Алексей Дорошкевич, инструктор по сапбордингу:

Сапборд – это аббревиатура САП. На русский язык это «гребля стоя с веслом». Кататься можно с любого возраста, в принципе, все зависит от ребенка. Но я допускаю только с 14 лет, вдоль буйков под присутствием взрослых людей. В отличие от серфинга, сапбординг – это не только умение твердо стоять на ногах и держать равновесие. В первую очередь новичку важно понять, как правильно управлять веслами.

Сначала настраиваем весло под наш рост. Открываем клипсу, вытягиваем ручку. Ручка подстраивается под запястье. Ладонь должна свободно ложиться на весло.

Гребец гребет изгибом вперед, то есть лопасть в положении в воде идет изгибом вперед. Гребок происходит в таком положении. Еще сапборд – отличная замена спортзалу, этот вид активного отдыха развивает мышцы и помогает обрести заветные формы. Отправиться в волшебный круиз по голубым просторам Синеокой решили и мы.

Надеваем жилет, здесь защелки, застежки. Подгоняем жилет по размеру, чтобы не висел. Поднимаем ручку вверх, настроим весло под ваш рост. Вот ваша высота весла под греблю стоя. Но прежде чем встать на доску, проходим инструктаж по технике безопасности.

Алексей Дорошкевич:

Садимся по центру доски. Центральная ручка – между колен. Сели на коленки, ручка между коленками. Когда сидим на коленках, держим весло немножко пониже, поближе к воде. С правой стороны – правая рука снизу гребет вдоль доски. Руки прямые, к груди не прижимаем. Выпрямили, и спокойно делаем гребки вдоль доски. Потом меняем сторону и руку на левую. Делаем все то же самое, только левая рука снизу. Чтобы доску повернуть, делаем гребок от носика в сторону, доска будет поворачивать. Если хотим развернуть доску, делаем обратный гребок – с хвоста вперед, и доска будет разворачиваться.

Теперь пробуем становиться. Опираемся на доску. Ставим одну ножку, смотрим, чтобы стопа была в районе ручки. Ставим вторую ножку. Ноги на ширине плеч, ручка между ног. Делаем все те же движения, что на коленках. На Минском море бывает волна, ветрено. Против ветра легче всего будет плыть на коленках. Если поднялся сильный ветер, сели на коленки и гребем на коленках. Так будет проще плыть.

Если вдруг мимо вас проплывает катер, моторная лодка, гидроцикл, от него идет волна. Видите волну – сели на коленки, переждали волну, обратно встали. Если вдруг упали, как залезать на доску? Весло не тонет, за него не переживаем. Берем весло, кладем его на носик доски, чтобы оно не мешало забраться. Подплываем к центру доски, за ручку не хватаемся, потому что доска будет переворачиваться на вас. Ваша задача – просто выпрыгнуть из воды, закинуть одну ножку. Потом попой влево-вправо крутите и забираетесь на доску. В принципе, ничего сложного нет. Расслабляемся и отдаемся во власть ветра. Волна укажет верный путь.

Работают все мышцы. Когда мы стоим на доске, организм уже напрягается, микромышцы уже работают, мышцы-стабилизаторы. Основная нагрузка идет на руки, на спину. Алексей Дорошкевич:

У каждой доски есть страховочный лиш. Это такая веревочка для нашей безопасности. То есть каждому пловцу, гребцу надеваем ее на ножку, чтобы при падении с доски доска от него никуда не уплыла и он был все время возле доски.