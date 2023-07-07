Роман Головченко посещает Брестскую область с рабочей поездкой

Новости Беларуси. Реконструкцию Брестского технопарка планируют завершить в 2025-2026 годах. Первый этап пройден. Сегодня деятельность комплекса в центре внимания премьер-министра Беларуси. Роман Головченко посещает областной центр с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под развитие технопарк получил бывший цех Брестского электромеханического завода. После реконструкции производственных помещений площади здесь уже увеличили почти в два раза. Здесь обустраивают офисы, устанавливают новое оборудование – около полусотни единиц промышленной инновационной техники. В перспективе резиденты займут еще пять этажей. Также на базе технопарка создали центр коллективного пользования. Теперь современное оборудование в свободном доступе для всех компаний. А их насчитывается порядка 70. С проектами некоторых резидентов ознакомился глава правительства. Один из них – современное рабочее место врача-гистолога.

От бумажки с ручкой до такого комплекса. Пройдемся по компонентам: в комплекс входит два монитора. Нижний монитор для просмотра амбулаторной карты и для формирования заключения. Верхний монитор может использоваться вместо монокуляра в микроскопе. Технопарк продолжает расширяться. Филиалом Брестского научно-технологического комплекса станет индустриальный парк в Барановичах. Для него уже подобран участок. В декабре планируют начать строительные работы, чтобы в 2025 году запустить первый производственный корпус. В перспективе здесь смогут размещаться средние и крупные производства. Резиденты уже проявляют интерес.

Также Роман Головченко посетил одно из предприятий по производству молочных продуктов. Компания сегодня развивает свои производственные площадки в ряде городов. Выдерживает конкуренцию и на российском рынке.