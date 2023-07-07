Роман Головченко посещает Брестскую область с рабочей поездкой
Новости Беларуси. Реконструкцию Брестского технопарка планируют завершить в 2025-2026 годах. Первый этап пройден. Сегодня деятельность комплекса в центре внимания премьер-министра Беларуси. Роман Головченко посещает областной центр с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под развитие технопарк получил бывший цех Брестского электромеханического завода. После реконструкции производственных помещений площади здесь уже увеличили почти в два раза. Здесь обустраивают офисы, устанавливают новое оборудование – около полусотни единиц промышленной инновационной техники.
В перспективе резиденты займут еще пять этажей. Также на базе технопарка создали центр коллективного пользования. Теперь современное оборудование в свободном доступе для всех компаний. А их насчитывается порядка 70. С проектами некоторых резидентов ознакомился глава правительства. Один из них – современное рабочее место врача-гистолога.
От бумажки с ручкой до такого комплекса. Пройдемся по компонентам: в комплекс входит два монитора. Нижний монитор для просмотра амбулаторной карты и для формирования заключения. Верхний монитор может использоваться вместо монокуляра в микроскопе.
Технопарк продолжает расширяться. Филиалом Брестского научно-технологического комплекса станет индустриальный парк в Барановичах. Для него уже подобран участок. В декабре планируют начать строительные работы, чтобы в 2025 году запустить первый производственный корпус. В перспективе здесь смогут размещаться средние и крупные производства. Резиденты уже проявляют интерес.
Также Роман Головченко посетил одно из предприятий по производству молочных продуктов. Компания сегодня развивает свои производственные площадки в ряде городов. Выдерживает конкуренцию и на российском рынке.
– У нас 72 вида сыра производится. Мы во всех федеральных сетях, мы занимаем сегодня первое место в России по производству и по продажам.
– А мне отдельные товарищи рассказывают, что это очень, невыносимо тяжело – попасть на полку в российские сети.
– Очень тяжело. Мы 10 лет туда попадали.
– В чем сложность?
– Во-первых, конкуренция очень плохая. Во-вторых, завод. Платишь деньги – в три месяца не получается нарастить объем, они выводят. Зачем мне такой производитель, которого покупатель не хочет покупать?
– То есть надо оборачивать во что-то?
– Надо другие, чтобы с полки уходило все. Во-вторых, надо рекламой поддерживать.
– Акции проводить всякие?
– Конечно.
– Мы 10 лет, не то что 10, где-то 12-13 лет этим вопросом занимались. Мы имеем сегодня первое место по сырам в России, первое место по творогу, второе – по маслу. По десертной группе второе место занимаем. Мы конкурируем здорово.
В 2024 году в Березе компания установит новую линию по производству сыров. Процесс сдерживали санкции. Сложно было получить заказанное для модернизации оборудование. Но вопрос решили, привлекая других поставщиков.