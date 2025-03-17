Воевал на должности командира сабельного взвода. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Шкред Николай Андреевич родился 5 апреля 1920 года в деревне Заполье Логойского района Минской области. Призван в ряды Красной Армии Борисовским РВК Минской области 15 ноября 1940 года. Николай служил в кавалерии и имел воинские звания: красноармеец, рядовой, гв. лейтенант, гв. младший лейтенант.

К 1945 году Шкред Николай воевал на должности командира сабельного взвода в 16-м кавалерийском полку 4-й гвардейской кавалерийской Краснознаменной Мозырской дивизии в звании младшего лейтенанта. Принимал участие в операции «Багратион», освобождал от фашистских захватчиков Польшу, был активным участником Берлинской операции. Трижды был ранен.

Награжден Орденом Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.», медалью «За боевые заслуги». По окончании Великой Отечественной войны офицер советской кавалерии Шкред Николай Андреевич продолжил воинскую службу в городе Черняховске Калининградской области. Умер в 1954 году.