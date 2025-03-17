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Белоруска попала в топ-10 конкурса «Miss Global – 2025»! Дарья Гончаревич рассказала о подготовке

17 марта 2025 11:48
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Гончаревич, победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2021».

Белоруска попала в топ-10 конкурса «Miss Global – 2025»! Дарья Гончаревич рассказала о подготовке -2

Юрий Царев, ведущий:
У вас достойное выступление на международном конкурсе «Miss Global – 2025». Что это за событие, как вы к нему готовились, какие трудности вам препятствовали и как вы их преодолевали?

Белоруска попала в топ-10 конкурса «Miss Global – 2025»! Дарья Гончаревич рассказала о подготовке -4

Дарья Гончаревич, «Мисс Беларусь – 2021»:
Национальной школе красоты поступило предложение поучаствовать в «Miss Global – 2025». Проходил этот конкурс в двух странах, в Камбодже и в Таиланде. С 24 февраля по 3 марта мы были в Камбодже и с девочками централизованно перелетали в Таиланд, где и прошел финал этого конкурса.

Национальная школа красоты приняла решение, что я буду представлять страну на этом международном конкурсе. И примерно за несколько недель подготовки, если быть точной, за дней 12, мы подготовились к этому конкурсу, и так вышло, что я полетела вначале в Камбоджу.

Белоруска попала в топ-10 конкурса «Miss Global – 2025»! Дарья Гончаревич рассказала о подготовке -6

Юрий Царев:
12 дней? Мне кажется, маловато.

Дарья Гончаревич:
Да, но так вышло. Если вы помните, в 2021 году я должна была представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Мира», но заболела ковидом практически за несколько недель до вылета, поэтому какие-то образы и подготовка, английский уже были.

Белоруска попала в топ-10 конкурса «Miss Global – 2025»! Дарья Гончаревич рассказала о подготовке -8

Александр Стасевич:
А какой критерий был у жюри в этот раз?

Дарья Гончаревич:
Сложно сказать критерии. Я думаю, что это совокупность всех качеств. И за девушками, как я поняла, наблюдали на протяжении всего периода, поскольку таким удивительным образом главная организатор, которая с нами находилась на протяжении всего конкурса, всей подготовки к финалу, оказалась «Мисс Global – 2017», и она по итогу сидела в жюри. То есть за нами наблюдали на протяжении всего-всего конкурса.

Мне удалось войти в топ-10 из 65 стран, что действительно, мне кажется, хороший результат.

Подробности – в видео.

# Конкурс красоты # Конкурс # Мисс Беларусь # Дарья Гончаревич # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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