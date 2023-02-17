Наталья Кочанова обсудила на консультативном совете вопросы адаптации детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Вопросы социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития обсудили сегодня, 17 февраля, на заседании консультативного совета под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей принимала 19-я детская поликлиника Минска. Местные специалисты проводят медицинскую, педагогическую и психологическую реабилитацию детей. Министры, сенаторы, врачи и педагоги, обсудили цели и задачи на 2023 год. Отметим, что в стране создана и функционирует многоуровневая система медицинской реабилитации детей.

Александр Яковлев, главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава, главный врач Минского городского центра медреабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:

В Беларуси у нас на сегодня, если мы говорим про 2022 год, есть 50 центров раннего вмешательства. В этом году мы открыли еще три и планируем открыть пять центров раннего вмешательства. Я думаю, что этот тренд будет продолжаться дальше, потому что эта форма организации помощи детям с особенностями психофизического развития доказала свою эффективность.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что количество детей (и эта проблема характерна не только для нашей Беларуси, а для всех стран в мире) увеличивается с каждым годом. И поэтому мы не можем не обращать внимания на эту проблему. Тем более, что с ней к нам обращаются наши граждане. Поэтому мы приняли это решение. Видим, что сегодня это дает свои результаты.