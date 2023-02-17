Там не только рассказы, но и игры. Какие книги о Беларуси стоит прочитать детям?

Дина Дубинина, автор книг: Эта книга называется «С чего начинается моя Беларусь», вышла книга в издательстве «Народная асвета». Эта книга для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Девочка Анюта – главная героиня этой книги – рассказывает о нашей стране. С чего начинается Беларусь, о ее природе, государственных символах, о национальных символах Беларуси. Эта книга прекрасно иллюстрирована, рассказы сопровождаются картинками для детей. После каждого рассказа идут вопросы к детям по теме рассказа девочки Анюты. Например, рассказывается о Республике Беларусь, а потом спрашивается у детей, в какой стране ты живешь? Как называется город, в котором ты живешь? Любишь ли ты свою страну? За что ты любишь свою страну? Вот такие простые и легкие вопросы. После каждого рассказа краткое и меткое изречение о нашей стране, о нашей природе, о семье, о дружбе. Например, кожнаму свой куток мілы. І дзецям гэта запамінаецца.

В этом же издательстве совсем недавно вышла книга «Мая родная старонка: краязнаўства і этнаграфія Беларусі». Эта книга на белорусском языке. Здесь представлены образовательные ситуации по ознакомлению детей с нашей страной, с большими городами Беларуси, с ее природой, все это дается на родном белорусском языке. Эта книга для воспитателей дошкольного образования, чтобы они могли организовать процесс по обучению детей родному языку и приобщению их к родной стране. Чтобы эти образовательные ситуации проходили занимательно и познавательно, создано учебное наглядное пособие с тем же названием. В учебно-наглядное пособие входят дидактические игры по ознакомлению детей с родной страной, с ремеслами и промыслами белорусов, с государственными символами, с гербами разных городов. Здесь же есть игры-ходилки. Представлены они картой Беларуси и различными заданиями, которые дети выполняют, переезжая из одного города в другой на различных видах транспорта.

Дорогие родители, эти книги написаны для детей и для вас, проникнуты они любовью к родной стране. Мы хотим, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами, чтобы они любили свою Родину, знали о своей Родине, чтобы они гордились ею.