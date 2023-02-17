Как делить бюджет в отношениях? Разбираемся с психологом

Рано или поздно перед каждой парой встают вопросы: стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать? Если прийти к совместному мнению возлюбленным не удается, за помощью можно обратиться к психологу.
Рано или поздно перед каждой парой встают вопросы: стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать? Если прийти к совместному мнению возлюбленным не удается, за помощью можно обратиться к психологу.
Мария Бунчикова, психолог:
В отношениях нужно быть открытыми для диалога и обсуждать такие важные темы, как общие цели и ценности, воспитание детей и распределение бюджета в семье заранее, то есть еще до становления семьи. Это поможет выявить, нет ли у партнера непримиримых финансовых убеждений и установок на этот счет.
Разговаривать на волнующие темы стоит в спокойной обстановке, лучше это делать, когда мужчина расслаблен, сыт и в хорошем расположении духа. Конечно, помните, что беседу нужно вести без манипуляций, в ласковой и вежливой форме.
Мария Бунчикова:
Прежде чем просить у своего мужчины денег, нужно немножко понимать мужскую психологию. И самая распространенная ошибка – это то, что женщины думают, что мужчины умеют читать мысли или понимать намеки, поэтому в своих просьбах нужно быть очень конкретной. Женщина, которая получает от мужчины все, что необходимо для развития, у нее появляется энергия для заботы, поддержки, для духовного участия в семье для того, чтобы внести в семью благополучие и благосостояние с женской точки зрения. И слово «должен», на мой взгляд, для мужчины неуместно.
Условно можно выделить три модели совместного бюджета: раздельный, общий и смешанный. Границы у них довольно размытые, но все же есть принципиальные различия. В чем они заключаются и как упростить «совместную бухгалтерию»? Раздельный бюджет предполагает, что у пар нет никаких совместных взаимоотношений. У семей, которые переходят на смешанный тип, есть общие финансы и личные.
Мария Бунчикова:
И, на мой взгляд, самый комфортный и надежный – это совместный бюджет, когда все деньги общие. Это не только помогает партнерам распоряжаться деньгами более просто и комфортно, но и повышать сплоченность в семье и уровень доверия.
Валерия Санюта:
В отношениях в целом, не только в финансовом плане, у меня конкретная позиция. Если что-то устраивает обоих, то это имеет право на существование. Например, у меня в браке общий бюджет, мы не разделяем с мужем на свои и его деньги. Конечно, муж зарабатывает в разы больше. И мои деньги обычно уходят на оплаты коммунальных услуг, на оплаты каких-то рассрочек. А он уже зарабатывает на продукты и так далее.
Обычно в детали планирования расходов и учета доходов сильнее погружается кто-то один из партнеров, он берет на себя роль главбуха. Совместный бюджет строится на взаимном доверии, договоренностях, удобстве и грамотном планировании. Выбирайте комфортную для вас схему и обсуждайте ее с любимым человеком.
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