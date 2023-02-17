Как делить бюджет в отношениях? Разбираемся с психологом

Рано или поздно перед каждой парой встают вопросы: стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать? Если прийти к совместному мнению возлюбленным не удается, за помощью можно обратиться к психологу.

Мария Бунчикова, психолог:

В отношениях нужно быть открытыми для диалога и обсуждать такие важные темы, как общие цели и ценности, воспитание детей и распределение бюджета в семье заранее, то есть еще до становления семьи. Это поможет выявить, нет ли у партнера непримиримых финансовых убеждений и установок на этот счет.

Разговаривать на волнующие темы стоит в спокойной обстановке, лучше это делать, когда мужчина расслаблен, сыт и в хорошем расположении духа. Конечно, помните, что беседу нужно вести без манипуляций, в ласковой и вежливой форме.

Мария Бунчикова:

Прежде чем просить у своего мужчины денег, нужно немножко понимать мужскую психологию. И самая распространенная ошибка – это то, что женщины думают, что мужчины умеют читать мысли или понимать намеки, поэтому в своих просьбах нужно быть очень конкретной. Женщина, которая получает от мужчины все, что необходимо для развития, у нее появляется энергия для заботы, поддержки, для духовного участия в семье для того, чтобы внести в семью благополучие и благосостояние с женской точки зрения. И слово «должен», на мой взгляд, для мужчины неуместно.