Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Жить дорого, а умирать еще дороже.

Оплата была в долларах США по курсу Нацбанка. На тот момент это было 19 тысяч 170 рублей с копейками.

Бизнес на человеческом горе. Что делать, когда «гробовые» ушли не по назначению?

К нам начали поступать звонки от потребителей, и приходили потребители на личный прием с замечаниями и жалобами на компанию RG. Да, бывшая компания «РитуалГранит».

Они знают цену человеческой жизни, но называют ее только после смерти.

Насчет этого не могу вам ничего сказать.