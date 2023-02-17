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Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»

17 февраля 2023 09:47
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-1

Жить дорого, а умирать еще дороже.

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-4

Оплата была в долларах США по курсу Нацбанка. На тот момент это было 19 тысяч 170 рублей с копейками.

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-7

Бизнес на человеческом горе. Что делать, когда «гробовые» ушли не по назначению?

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-10

К нам начали поступать звонки от потребителей, и приходили потребители на личный прием с замечаниями и жалобами на компанию RG. Да, бывшая компания «РитуалГранит».

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-13

Они знают цену человеческой жизни, но называют ее только после смерти.

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-16

Насчет этого не могу вам ничего сказать.

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»-19

Рынок похоронных услуг – потусторонний мир или ничего святого? Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов. «Решение есть!» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Мошенничество # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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