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Управделами Президента Беларуси: уход за памятными местами – одно из важнейших мероприятий, мы отдаём должное погибшим

16 апреля 2022 08:13
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Новости Беларуси. Участие в субботнике 16 апреля принимают и представители управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Управделами Президента Беларуси: уход за памятными местами – одно из важнейших мероприятий, мы отдаём должное погибшим-1

С самого утра коллектив приводит в порядок территорию обелиска советским танкистам в Минском районе. Братская могила экипажа самоходной артиллерийской установки расположена в деревне Шершуны. Здесь захоронены четыре солдата, которые погибли в бою 2 июля 1944 года – за день до освобождения Минска. Вместе со взрослыми на благоустройстве памятника трудятся и школьники.  

Управделами Президента Беларуси: уход за памятными местами – одно из важнейших мероприятий, мы отдаём должное погибшим-4

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:  
Уход за памятными местами, которые есть почти в каждом населенном пункте Республики Беларусь, – это одно из важнейших мероприятий. Конечно, мы участвуем в таких мероприятиях, наводим порядок на памятных местах, отдаем должное погибшим, приводим в нормальное состояние эти места и по всей республике во всех населенных пунктах наводится порядок, приводится все в идеальный порядок. Этим самым мы отдаем дань погибшим.  

Управделами Президента Беларуси: уход за памятными местами – одно из важнейших мероприятий, мы отдаём должное погибшим-7

Сегодня команда управделами Президента также примет участие в посадке леса.  

# Субботники в Беларуси # общество # Валерий Иванов # Фотофакт

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