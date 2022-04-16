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16 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник

16 апреля 2022 08:18
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Новости Беларуси. Страна вышла на генеральную уборку. 16 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

16 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник-1

Эта весенняя традиция каждый год объединяет сотни тысяч человек. Трудовые коллективы, молодежь, чиновники участвуют в наведении порядка в парках и скверах, высаживают деревья и трудятся на различных строительных объектах.  

Много людей сегодня заняты благоустройством территорий мемориалов и воинских захоронений. В Год исторической памяти, под знаком которого в Беларуси проходит 2022-й, к таким местам особое внимание.  

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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