Новости Беларуси. Страна вышла на генеральную уборку. 16 апреля в Беларуси проходит общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта весенняя традиция каждый год объединяет сотни тысяч человек. Трудовые коллективы, молодежь, чиновники участвуют в наведении порядка в парках и скверах, высаживают деревья и трудятся на различных строительных объектах.

Много людей сегодня заняты благоустройством территорий мемориалов и воинских захоронений. В Год исторической памяти, под знаком которого в Беларуси проходит 2022-й, к таким местам особое внимание.