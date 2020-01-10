Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Новости Беларуси. Более 30 вопросов, от личных до общественно значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее болезненные сферы – ЖКХ и социалка, практически все вопросы были из этой плоскости.

Такие встречи проходят постоянно. Для белорусов это возможность получить ответы на сложные, порой спорные вопросы, а для чиновников – узнать, что волнует общество. Именно на работу с населением всегда ориентирует чиновников Президент. Глава государства не устает повторять, что человек в центре всего, и решать его проблемы – главная задача управленцев. Кстати, этот прием показал, что многих обращений могло бы и не быть, если их вовремя решать на местном уровне. Все подробности у корреспондента Евгения Пустового.

Василий Якушев более 40 лет работал в нефтепереработке. Будучи руководителем, тоже проводил приемы людей. А сейчас сам с документами в руках пришел в поисках правды. Его запатентованной разработкой пользуются, а положенные деньги перечислять забывают. Последней каплей для ветерана «Нафтана» стало молчание в ответ на его обращение.

Василий Якушев, ветеран-нефтепереработчик:

Было по нашему изобретению смонтировано устройство, которое помогает четко распределять потоки газо-сырьевой смеси. Таким образом была увеличена катализаторная система, и завод получил возможность получать дизельное топливо европейского качества.

В стране действует отлаженная система работы с обращениями белорусов. Помогать людям находить правду – это напутствие главы государства всем официальным лицам. В рабочих графиках руководителей ведомств и госорганов прием граждан – обязательный пункт. Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть» Непогода за окном передавала настроение людей, которые пришли 10 января на прием к спикеру Совета Республики. Наталье Кочановой удалось если не решить проблемы сразу, то хотя бы согреть вниманием пришедших людей.

Более 30 вопросов, и еще большее количество обратившихся. Некоторые проблемы волнуют сразу несколько человек, а в личной драме порой отражается общественная проблема. За правдой к официальному лицу даже приходили, скрывая свое лицо. Жена пьет и живет под одной крышей с детьми, которых воспитывает отец. И все якобы по букве закона. Вот такая форма общения парламентариев с людьми – самый короткий путь в поиске верных законодательных инициатив.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Законы должны идти от жизни. Они должны быть понятны людям. Поэтому, когда мы проводим приемы по личным вопросам и слышим, что волнует наших граждан – это должно учитываться при разработке законопроектов, когда вносятся корректировки, разрабатываются новые законопроекты или корректируются уже действующие. Мы видим в преломлении в реальной жизни как они работают, эти законы. Поэтому такая форма работы очень важна.

Жизнь подсказывает: 18-му декрету необходимы изменения, а механизму узаконивания пристроек в частном секторе столицы – новые подходы. Это тема – одна из самых острых в Минске. Общаясь с людьми, реагировать приходится не только согласно должностной инструкции, но зачастую просто по-человечески.