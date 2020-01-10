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МАРТ разъяснил порядок расчета увеличения стоимости ЖКУ в 2020 году

10 января 2020 15:19
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Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили, почему фактический платеж за жилищно-коммунальные услуги отличается у разных потребителей и за год может увеличиться больше, чем на пять долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель ведомства пояснил, что сумма в жировке зависит не только от самих тарифов, установленных государством, но и от общей площади жилого помещения, количества жильцов, а также от объема потребленных услуг. В основу расчета повышения стоимости заложена стандартная двухкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров с тремя жильцами и нормативным потреблением. Предполагается, что она оборудована газовой плитой, а также системой центрального отопления и горячего водоснабжения. При точном соблюдении таких условий прирост платежа с учетом прогнозного курса рубля не превысит 5 долларов.

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# Коммунальное хозяйство # общество # Сергей Савицкий

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