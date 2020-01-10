Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Некоторые поднятые вопросы могут быть оформлены и в законодательные инициативы. Такая форма общения парламентариев с электоратом – самый короткий путь услышать людей, уверена спикер верхней палаты. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Например, речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если каждый на своем месте будет решать эти вопросы, то я просто уверена, что количество обращений в вышестоящие инстанции уменьшится в разы. И мы это видим: там, где эффективно работают руководители местной власти, руководители предприятий, депутатский корпус (это очень важно), парламентарии (люди, которых избрал народ) – из тех регионов, из тех предприятий, как правило, обращений гораздо меньше. Поэтому надо работать ответственно с людьми, и всегда будут силы для того, чтобы помочь человеку.