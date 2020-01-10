Прямой эфир

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

10 января 2020 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 30 вопросов от личных до общественно-значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проводит прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совет Республики со своими проблемами пришли десятки людей, многие из них приехали из регионов. Основные сферы обращений: ЖКХ и  социалка. Немало проблем прозвучало и в отношении нерадивых родителей.

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы-1

Некоторые поднятые вопросы могут быть оформлены и в законодательные инициативы. Такая форма общения парламентариев с электоратом самый короткий путь услышать людей, уверена спикер верхней палаты. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Например, речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма. 

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если каждый на своем месте будет решать эти вопросы, то я просто уверена, что количество обращений в вышестоящие инстанции уменьшится в разы. И мы это видим: там, где эффективно работают руководители местной власти, руководители предприятий, депутатский корпус (это очень важно), парламентарии (люди, которых избрал народ) – из тех регионов, из тех предприятий, как правило, обращений гораздо меньше. Поэтому надо работать ответственно с людьми, и всегда будут силы для того, чтобы помочь человеку.

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы-7

Зачастую высшим должностным лицам приходится сталкиваться с формализмом местных чиновников. Многие случаи могли быть решены ещё на региональном уровне.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться
10 января 2020 10:31

Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться

Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске
10 января 2020 10:30

Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске

Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли
10 января 2020 10:30

Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли