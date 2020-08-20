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В поддержку мира. В каких городах Беларуси пройдут митинги 20 августа?

20 августа 2020 07:42
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Новости Беларуси. Мирные митинги и сегодня, 20 августа, пройдут в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа».

«Давайте объединимся и спасём нашу страну». Как проходят митинги в поддержку мира в Беларуси?

В поддержку мира. В каких городах Беларуси пройдут митинги 20 августа?-1

Тех, кто устал от беспорядков и протестов и готовы открыто заявить свою позицию, ждут в Мозыре, Смолевичах, Слуцке, Речице, Петрикове, Витебске и в других городах по всей стране.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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