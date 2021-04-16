«Активно застраивается микрорайон Лошица». Как сейчас развивается Ленинский район Минска?

Новости Беларуси. Ленинский район отмечает юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь 70-летия в торжественной обстановке чествовали передовые предприятия, учреждения и организации.
Новости Беларуси. Ленинский район отмечает юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь 70-летия в торжественной обстановке чествовали передовые предприятия, учреждения и организации.
Почетные грамоты и благодарности лучшим вручил мэр Минска Владимир Кухарев. Сегодня Ленинский динамично развивается. Здесь производится четверть всей промышленной продукции Минска. Вдвое увеличилось и количество предпринимателей. Активными темпами идет жилищное строительство, развивается социальная инфраструктура. Район гордится обновленным стадионом «Динамо». Продолжается реконструкция Национального художественного музея. Ленинский район по праву считается деловым, промышленным и культурным центром столицы.
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
По объемам привычного производства мы добавили 5,7 %. Мы выполнили показатели экспорта товаров – свыше 100 % сработали, – и по объему строительно-монтажных работ у нас показатель составил 145 % – практически в 1,5 раза мы увеличили производство строительно-монтажных работ. Мы хорошо в этот год вошли со строительством, у нас сегодня активно застраивается микрорайон Лошица, и этот год будет у нас таким трамплином к последующим годам, чтобы мы ежегодно вводили не менее 100 тысяч метров квадратных жилья в нашем Ленинском районе.
Ко дню рождения Ленинского района обновили и доску почета. На ней 12 лучших предприятий. Все они внесли заметный вклад в развитие не только района, но и Минска. Среди лидеров 3-я больница, учреждения образования, промышленные и торговые предприятия. Некоторые коллективы занимают лидирующие позиции в районе из года в год.