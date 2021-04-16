«Активно застраивается микрорайон Лошица». Как сейчас развивается Ленинский район Минска?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

По объемам привычного производства мы добавили 5,7 %. Мы выполнили показатели экспорта товаров – свыше 100 % сработали, – и по объему строительно-монтажных работ у нас показатель составил 145 % – практически в 1,5 раза мы увеличили производство строительно-монтажных работ. Мы хорошо в этот год вошли со строительством, у нас сегодня активно застраивается микрорайон Лошица, и этот год будет у нас таким трамплином к последующим годам, чтобы мы ежегодно вводили не менее 100 тысяч метров квадратных жилья в нашем Ленинском районе.