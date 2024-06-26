«Такая акция должна быть традицией». Активисты «Белой Руси» прошли по героическим улицам Минска

Ровно 50 лет назад Минску присвоили звание «Город-герой». Своей звезды белорусская столица ждала ровно 30 лет. На площади Победы собралась администрация города, чтобы почтить память тех, кто стойко держал оборону в годы войны и мужественно сражался с фашистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алые цветы легли к Вечному огню у подножия величественного монумента Победы, который венчает звезда – символ чести, мужества и величайшего подвига. Участники памятной церемонии склонили головы в минуте молчания.

Ранним утром на этом самом месте начался однодневный пеший поход активистов общественного объединения «Белая Русь». В честь 50-летия присвоения Минску почетного звания они пройдут дорогами героев. После Великой Отечественной войны столица осталась в руинах. Из трех сотен предприятий сохранилось лишь 19. Жилой фонд был уничтожен на 83 %. На восстановление ушло несколько лет. Город буквально восстал из пепла. Символично, что старт походу дали у Вечного огня. Участники почтили память павших героев и возложили цветы.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Память, которая есть в наших сердцах, должна продолжаться вечно. И сегодня у нас участвуют как молодежь, так и представители среднего возраста. Такая акция должна быть традицией. В пеший поход мы идем уже во второй раз, в прошлом году мы шли партизанской тропой: от памятника Солтысу до аэродрома на улице Липковская. В этом году, в этот памятный и знаменательный день мы решили пройти по улицам Минска.