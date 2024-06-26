Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области

По памятным местам Могилевщины продолжает свой путь патриотический проект «Дорогами памяти и славы». Накануне символичная автопроцессия сделала остановку в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году инициатива объединила порядка 80 молодых специалистов из Могилевщины и 11 регионов России. В течение двухнедельного путешествия на тематических автобусах ребята будут посещать знаковые исторические места в регионе, а также в Смоленской и Брянской областях.

Алексей Шабуня, участник проекта «Дорогами памяти и славы»:

Мы молодое поколение, но мы считаем, что важно сохранять историческую память. Приводить детей, самим приходить на такие знаковые памятные места. Если мы забудем это, можем потерять самих себя.

Анастасия Вастенкова, участница проекта «Дорогами памяти и славы» (Россия):

Вызывает невероятные эмоции, как и любое другое подобное место. Потому что ты представляешь, как это все было, как это было ужасно, страшно. Но в то же время люди боролись. Чувствуешь гордость за своих предков, и не хочется их подвести в настоящем.