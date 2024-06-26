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Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области

26 июня 2024 09:03
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По памятным местам Могилевщины продолжает свой путь патриотический проект «Дорогами памяти и славы». Накануне символичная автопроцессия сделала остановку в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области-1

В 2024 году инициатива объединила порядка 80 молодых специалистов из Могилевщины и 11 регионов России. В течение двухнедельного путешествия на тематических автобусах ребята будут посещать знаковые исторические места в регионе, а также в Смоленской и Брянской областях.

Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области-4

Алексей Шабуня, участник проекта «Дорогами памяти и славы»:
Мы молодое поколение, но мы считаем, что важно сохранять историческую память. Приводить детей, самим приходить на такие знаковые памятные места. Если мы забудем это, можем потерять самих себя.

Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области-7

Анастасия Вастенкова, участница проекта «Дорогами памяти и славы» (Россия):
Вызывает невероятные эмоции, как и любое другое подобное место. Потому что ты представляешь, как это все было, как это было ужасно, страшно. Но в то же время люди боролись. Чувствуешь гордость за своих предков, и не хочется их подвести в настоящем.

Участники проекта «Дорогами памяти и славы» посетили знаковые места Могилёвской области-10

Впереди у участников молодежной акции путь длиной в 3 000 километров по территории Беларуси и России. В каждой точке маршрута запланированы патриотические автопробеги, трудовые десанты, открытые диалоги, посещение памятных мест, флешмобы, экскурсии по предприятиям, организациям и концертные программы.

# Великая Отечественная война # общество

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