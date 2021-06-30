«Оценили наши подходы». Белорусская компания построит школу в Воронежской области

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
Сегодня портфель контрактов потяжелел на сумму свыше 70 миллионов долларов. Нефтехимия, промышленность, строительство, один контракт связан с зеленой экономикой. Сразу несколько соглашений заключил белорусский застройщик. Компания построит школу в Воронежской области – это второй подобный опыт предприятия в России. Учебное заведение на полтысячи мест встретит учащихся уже 1 сентября.
Александр Сидоров, директор «БелинжинирингстройИнвест»:
Подписание этих двух договоров позволит решить очень многие задачи наших стран, поделиться опытом и, в общем-то, получить экспортную выручку в страну. Качество темпа показали хорошее, и воронежцы оценили наши подходы, поэтому мы продолжаем развивать свое сотрудничество с Воронежской областью.
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