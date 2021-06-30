«Счастье в том, что ты в ладу со своей совестью». Главврач минской поликлиники рассказала, что ценит в жизни и работе больше всего

Новости Беларуси. О новых технологиях в медицине и любви к своему делу. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» из династии медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главврач 24-й минской городской поликлиники спецмедосмотров Ирина Жарикова в профессии уже 36 лет. Как удалось воплотить пилотный проект Минздрава по выдаче водительских справок за один день и чем манят путешествия по Беларуси? Взгляд на жизнь еще одной успешной белоруски.

Ирина Жарикова, главврач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:

Мама у меня работала доктором. И, само собой разумеющееся, я тоже очень хотела стать врачом. Очень горда моя мама, потому что ей тоже очень бы хотелось, чтобы продолжалось. К сожалению, мои дети не пошли в медицину, но очень надеюсь, что внуки обязательно будут докторами.