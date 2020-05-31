Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. Беларусь получит четвёртую партию медицинской помощи от Китая

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 31 мая в Минске. Это уже четвертая партия медицинской помощи, отправленная из Пекина за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту – защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры