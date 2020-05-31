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Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. Беларусь получит четвёртую партию медицинской помощи от Китая

31 мая 2020 13:38
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Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 31 мая в Минске. Это уже четвертая партия медицинской помощи, отправленная из Пекина за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту – защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры

Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. Беларусь получит четвёртую партию медицинской помощи от Китая-1

В формировании груза приняли участие китайские компании и организации, UNICEF, власти города Чунцин, где в 2020 году планируется открытие генерального консульства Беларуси.

Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. Беларусь получит четвёртую партию медицинской помощи от Китая-4

Шэньсийский университет традиционной китайской медицины предоставил Беларуси 50 тысяч препаратов для профилактики и лечения заболевания. Всего за четыре рейса в апреле – мае Китай направил в Беларусь около 112 тонн медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Минск и Пекин продолжают гуманитарное сотрудничество.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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