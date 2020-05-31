Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (31 мая)

Новости Беларуси. По состоянию на 31 мая в Беларуси сделано 541 093 теста на коронавирусную инфекцию.

Согласно сведениям Минздрава, COVID-19 обнаружен у 42 556 человек. За всё время распространения инфекции на территории республики скончались 235 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.

К настоящему моменту выздоровели и выписаны 18 514 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус.