Наталья Кочанова: «Качество и условия жизни людей во многом зависят от работы, которая проводится на местах»

Новости Беларуси. Расширение полномочий для оперативного решения проблем людей. Как наладить работу и повысить эффективность органов власти на местах обсудили на уровне Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 сентября в городском поселке Смиловичи Минской области прошло выездное заседание президиума верхней палаты парламента.

«Именно депутаты местных Советов находятся ближе всего к людям, поэтому качество и условия жизни людей во многом зависят от работы, которая проводится на местах», – отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В Смиловичский сельсовет входит 18 населенных пунктов, где проживают свыше семи тысяч человек. Городской поселок – своеобразный спальный район столицы, так как основная часть работает в Минске. Много и молодежи – на территории восемь учреждений образования.

Мария Бразовская, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи г. п. Смиловичи:

После окончания университета я приехала сюда как молодой специалист по распределению. А центр творчества меня настолько затянул, что я осталась дальше сотрудничать с центром – уже третий год. У нас очень много новых детей пришли в этом году, в сентябре, которые приходят с большими открытыми глазами, готовы к новому творчеству к искусству.

Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельского Совета депутатов:

Каждый год у нас вводится как минимум один, в этом году два будут многоквартирных дома. Мы обеспечиваем практически все многодетные семьи, которые состоят у нас на учете нуждающихся жильем. Я считаю, решать проблемы нужно совместно с гражданами, чтобы не было отделения, что вот власть и советы отдельно, а граждане отдельно.

Выполнение социальных стандартов – качество воды и состояние местных дорог, снос ветхого жилья, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, жилищное строительство, развитие инфраструктуры. На примере Смиловичского Совета депутатов обсудили проблемы малых населенных пунктов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам важно было определить проблемные вопросы, которые есть в работе местных советов депутатов. В частности, первичного звена. Потому что это ключевое звено в работе в таких небольших населенных пунктах – или это поселки городского типа, или это сельская местность. Такие выездные президиумы нам позволяют актуализировать те вопросы, которые сегодня есть на местах и помочь в их разрешении, возможно где-то на законодательном уровне.