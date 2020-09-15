К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа
Новости Беларуси. Серьезными социальными и экономическими последствиями могут обернуться призывы к забастовкам на предприятиях. Стабильная работа белорусских индустриальных гигантов во многом определяет и стабильные поступления в бюджет. А от этого, в свою очередь, зависят строительство школ и детских садов, социальные выплаты и пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы следующего видеоролика предлагают в стихах проследить эту цепочку на примере крупнейшего предприятия страны.
Это БелАЗ, созданный, чтобы трудиться.
Но будет несобранным в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это контракта большого страницы
Заказчик швыряет, ведь он очень злится,
Что БелАЗ несобранный в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это валюта, которая вмиг испарится,
Ведь не заплатят из-за границы
За то, что несобранным в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это школы, сады и больницы,
Которым, увы, не дано появиться.
Мечты молодых, которым не сбыться.
Пенсионеров угрюмые лица,
С которыми нечем теперь расплатиться.
Молодец, Михалыч, что ушел бастовать.