К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа

Новости Беларуси. Серьезными социальными и экономическими последствиями могут обернуться призывы к забастовкам на предприятиях. Стабильная работа белорусских индустриальных гигантов во многом определяет и стабильные поступления в бюджет. А от этого, в свою очередь, зависят строительство школ и детских садов, социальные выплаты и пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы следующего видеоролика предлагают в стихах проследить эту цепочку на примере крупнейшего предприятия страны.

Это БелАЗ, созданный, чтобы трудиться.

Но будет несобранным в цехе пылится,

Потому что Михалыч ушел бастовать.

А это контракта большого страницы

Заказчик швыряет, ведь он очень злится,

Что БелАЗ несобранный в цехе пылится,

Потому что Михалыч ушел бастовать.

А это валюта, которая вмиг испарится,

Ведь не заплатят из-за границы

За то, что несобранным в цехе пылится,

Потому что Михалыч ушел бастовать.

А это школы, сады и больницы,

Которым, увы, не дано появиться.

Мечты молодых, которым не сбыться.

Пенсионеров угрюмые лица,

С которыми нечем теперь расплатиться.