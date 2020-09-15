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«Работаем, детки помогают нам». Что выращивают воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы?

15 сентября 2020 17:43
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Новости Беларуси. Воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы посадили рядом с учреждением огород, где выращивают картофель, лук, морковь, свеклу и капусту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Работаем, детки помогают нам». Что выращивают воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы?-1

Есть мини-трактор со всем оборудованием, две теплицы и даже лошадь. Часть продукции идет на собственный стол, поэтому до следующего сезона в меню всегда будут витамины. Излишки пойдут на реализацию.

«Работаем, детки помогают нам». Что выращивают воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы?-4

Ирина Нехай, учитель Ляденского детского сада - средней школы:
Мы выращиваем лук пяти сортов, два из них белорусских и три у нас голландские сорта. Мы выращиваем лук, вот этот участочек у нас, здесь сортоиспытания нашего лука. Картофель у нас еще вот здесь за тепличками, у нас там сортоиспытания картофеля. Мы посадили два ряда картошки под солому и три ряда этого же самого картофеля в землю – будем сравнивать, как лучше выращивать.

«Работаем, детки помогают нам». Что выращивают воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы?-7

Тамара Атрашонок, учитель Ляденского детского сада - средней школы:
У нас все, начиная с начальных классов, все детки работают у нас на пришкольном участке. Работаем, детки помогают нам по выращиванию, тем самым им прививается любовь к растениям, к земле.

«Работаем, детки помогают нам». Что выращивают воспитанники и учителя Ляденского детского сада - средней школы?-10

В учебном заведении также планируют заложить молодой сад вместо старого. Здесь будут выращивать разные сорта яблок и груш.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Нехай # Тамара Атрашонок # Фотофакт

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