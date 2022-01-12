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Наталья Кочанова и Сергей Сивец проведут приём граждан 14 января

12 января 2022 06:38
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Новости Беларуси. Лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучить свои идеи можно каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00.  

В связи с большим числом желающих обратиться к сенаторам общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции работает по предварительной записи.  

Так, сегодня, 12 января, с 11:00 до 14:00 встречу проведет член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, а с 14:00 до 17:00 – член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая.  

Наталья Кочанова и Сергей Сивец проведут приём граждан 14 января-1

В пятницу, 14 января, с предложениями и вопросами можно обратиться к председателю Совета Республики Наталье Кочановой и председателю Постоянной комиссии по законодательству и госстроительству Сергею Сивцу.  

Наталья Кочанова и Сергей Сивец проведут приём граждан 14 января-4

Телефоны для предварительной записи на ваших экранах.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Наталья Якубицкая # Олег Руммо # Фотофакт

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