Наталья Кочанова и Сергей Сивец проведут приём граждан 14 января

Новости Беларуси. Лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучить свои идеи можно каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00.

В связи с большим числом желающих обратиться к сенаторам общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции работает по предварительной записи.

Так, сегодня, 12 января, с 11:00 до 14:00 встречу проведет член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, а с 14:00 до 17:00 – член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая.