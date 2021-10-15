Лукашенко: белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперёд

Новости Беларуси. Они работают, чтобы побеждать самые сложные заболевания. Профессиональный праздник 15 октября отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно белорусские ученые работают над созданием лекарств нового поколения, особое внимание уделяя онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря вашему высокому профессионализму, плодотворному сотрудничеству с научными организациями и поддержке государства белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперед. Постоянно растут объемы производства отечественных лекарств и профилактических средств, отвечающих мировым стандартам качества. Успешно решаются важные задачи по разработке собственных уникальных технологий и увеличению экспорта продукции.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что развитая техническая база и интеллектуальный потенциал трудовых коллективов позволят отрасли уже в ближайшей перспективе стать одним из ведущих секторов экономики страны.