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Лукашенко: белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперёд

15 октября 2021 08:05
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Новости Беларуси. Они работают, чтобы побеждать самые сложные заболевания. Профессиональный праздник 15 октября отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно белорусские ученые работают над созданием лекарств нового поколения, особое внимание уделяя онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.  

С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил Александр Лукашенко.  

Лукашенко: белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперёд-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашему высокому профессионализму, плодотворному сотрудничеству с научными организациями и поддержке государства белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперед. Постоянно растут объемы производства отечественных лекарств и профилактических средств, отвечающих мировым стандартам качества. Успешно решаются важные задачи по разработке собственных уникальных технологий и увеличению экспорта продукции.  

Александр Лукашенко выразил убежденность, что развитая техническая база и интеллектуальный потенциал трудовых коллективов позволят отрасли уже в ближайшей перспективе стать одним из ведущих секторов экономики страны.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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