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МВД: каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем

15 октября 2021 08:18
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Новости Беларуси. Работа по привлечению к уголовной ответственности участников экстремистских формирований будет вестись индивидуально с учетом действий и роли каждого. Об этом заявили в МВД Беларуси, комментируя постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вступил в силу 12 октября.  

Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы. Читайте здесь.

У правоохранителей уже есть информация на администраторов и самых активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Их личности известны. Задокументированы и сообщения в мессенджерах и соцсетях, авторы которых призывали к протестной активности. Всем будет дана правовая оценка.  

МВД: каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем-1

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Предпринятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских Telegram-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной. И тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности у экстремистских интернет-ресурсов не миллионы подписчиков, как они утверждают, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем.  

Принятое постановление регламентирует порядок признания групп граждан экстремистскими формированиями. Речь идет о размещении материалов соответствующего характера в интернете и других действиях, угрожающих национальной безопасности государства. Согласно действующему законодательству, такими полномочиями наделены Министерство внутренних дел и КГБ.  

# Уголовное законодательство # общество # Вячеслав Орловский # Фотофакт

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