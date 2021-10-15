МВД: каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем

Новости Беларуси. Работа по привлечению к уголовной ответственности участников экстремистских формирований будет вестись индивидуально с учетом действий и роли каждого. Об этом заявили в МВД Беларуси, комментируя постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вступил в силу 12 октября.
Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы. Читайте здесь.
У правоохранителей уже есть информация на администраторов и самых активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Их личности известны. Задокументированы и сообщения в мессенджерах и соцсетях, авторы которых призывали к протестной активности. Всем будет дана правовая оценка.
Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Предпринятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских Telegram-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной. И тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности у экстремистских интернет-ресурсов не миллионы подписчиков, как они утверждают, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем.
Принятое постановление регламентирует порядок признания групп граждан экстремистскими формированиями. Речь идет о размещении материалов соответствующего характера в интернете и других действиях, угрожающих национальной безопасности государства. Согласно действующему законодательству, такими полномочиями наделены Министерство внутренних дел и КГБ.