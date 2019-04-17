Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

17 апреля с жителями Орши общалась глава Администрации Президента. К Наталье Кочановой на личный прием со своими проблемами пришли более 40 человек. Основные вопросы – трудоустройство, улучшение жилищных условий многодетных семей, выделение земли, благоустройство населенных пунктов. Вопросы, как правило, сугубо личного характера. Но отнюдь не менее значимые.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Что касается в целом тех обращений, которые мы уже рассмотрели в ходе этого личного приема, я бы сделала акцент на том, что практически все вопросы можно и должны были решить местные органы власти. Я часто встречаюсь с людьми. Люди очень по-доброму, с пониманием. Но я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что эта работа с обращениями граждан, приемы по личным вопросам, очень непростая. Но к ней надо относиться очень ответственно.

Как отметила Наталья Кочанова, в работе с людьми не бывает мелких жалоб или незначимых обращений. Если человек решил искать помощи или разъяснений не в местных органах власти, а в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует.