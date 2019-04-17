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Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ

17 апреля 2019 17:28
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Новости Беларуси. В Минске обеспечат комфортную доставку атлетов и болельщиков вторых Европейских игр. В Мингорисполкоме 17 апреля рассказали о подготовке транспортной инфраструктуры к спортивному форуму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ-1

Новые маршруты, автобусы и пересадочные узлы появятся в столице к началу состязаний. Накануне II Европейских игр обновляется и пополняется столичный транспортный парк, изрядно поизносившийся за последние годы. На смену старым автобусам и троллейбусам придут новые ультрасовременные машины. Изменения ожидаются и в маршрутной сети.

Подробности в видеоматериале.

# Европейские игры # общество # Сергей Искол # Фотофакт

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