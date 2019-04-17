Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Новости Беларуси. Непростая ситуация на льнозаводе в Кореличах – здесь в последнее время вынуждены следить за прогнозом погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что во время дождя вода затекает прямо в производственное помещение. И это при том, что на предприятии прошла модернизация. Если новым оборудованием там довольны, то вот к ремонту здания возникает много вопросов. Подрядчик не спешит устранять недоделки. В непростой ситуации разбиралась корреспондент Галина Буро.

Последствия дождевых водопадов на белых стенах черными слезами. Именно так плакали почти 18 миллионов рублей, которые предприятие «Кореличи-Лен» потратило на реконструкцию старого цеха.

Снег тает, течет, замерзает, течет, замерзает – стена разрушится!

Строители выполнили работу еще в 2014 году, но главный инженер льнозавода рассказывает: радость была недолгой. Через полгода по стенам и полу пошли трещины. В непогоду в цехе стоит сырость, в технологическом приямке – вода. Если не принять меры, продукцию придется спасать.

Галина Буро, СТВ:

Из всех культур лен самый гигроскопичный. И если попадает влага, это влияет на его крепость. Поэтому для производства льноволокна помещение обязательно должно быть сухим. Это и качество товара, и его конкурентоспособность.

На все претензии льнозавода подрядчик отвечал обещаниями – так длилось 5 лет. В итоге пришлось вмешаться контролирующим органам. Строители замазали трещины, но они снова треснули.

Виктор Пивко, начальник управления КГК Гродненской области:

Устранение сделано так, что уже нужно устранять после устранения недостатков. То есть сегодня пока только какое-то замазывание дыр и попытка показать какую-то деятельность.

Но вот совпадение: в день, когда наша съемочная группа приехала на предприятие, появились и строители. Правда, к такому визиту здесь относятся скептически.

Иван Лаврович, главный инженер ОАО «Кореличи-Лен»:

Не внушает доверия данная организация нам уже. Поэтому мы наняли предсудебную экспертизу и дело передали в суд. Потому что видим, что гарантия кончится, и все придется самим делать.

В гродненской строительной организации от своих обязательств не отказываются. И вновь, словно заученные, звучат обещания.

Александр Гоман, заместитель генерального директора предприятия «Гроднооблсельстрой»:

– Все замечания, которые будут, были, они будут все исправляться в кратчайшие сроки, буквально месяц-два.

– Пять лет прошло с момента реконструкции, и вы уже обещали устранить недостатки.

– Финансовое положение не позволяло это сделать. А сейчас будем находить выходы.