Губернатор Минской области провёл приём граждан: какие вопросы волнуют жителей

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко 17 апреля встретился с жителями Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С вопросами обратилось 10 человек. Кто-то пришел решить только одну проблему, а некоторые подняли сразу несколько. Так, Валентина Ягудина, из деревни Новый двор, просила закрыть павильон вблизи школы, где торгуют алкоголем, а также пожаловалась на плохое благоустройство на улице Молодежная после реконструкции тепловых сетей и опасный переход через мост. И если в вопросе торговли все по закону, то два последних – требовали уточнения.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Денис Олегович, отработайте, если надо там убрать воду, сделать отводы – вы знаете. Ответить то, что положено в соответствии с законом. Мы изучим дополнительно документ.



Валентина Ягудина, жительница деревни Новый двор Минского района:

Этот вопрос уже здесь озвучен, при народе человек встал и сказал, что отведет, что так уже не будет. Я в следующий раз приду с фотографиями и скажу, что вот так, допустим, есть. Или позвоню на горячую линию и скажу: «Огромное вам спасибо, низкий поклон от людей».