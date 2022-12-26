Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы говорим, что чужих детей не бывает. Они действительно все наши. И эта акция показывает, что это действительно так. Но самое главное, что эта дружба не только в эти праздничные дни. Ведь все должностные лица учреждений, организаций, которые приезжают к ребятам, руководители, сотрудники учреждений – завязывается такая добрая дружба, которая на протяжении всего времени уже превращается в традицию конкретно для этой организации или для этого учреждения.