Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так
Новости Беларуси. В канун новогодних праздников окружить вниманием каждого ребенка. Такова миссия благотворительной акции «Наши дети». Теплом и заботой 26 декабря наполнились залы Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в учреждении 17 воспитанников. Многие из них остались без родительской опеки. Поздравить малышей и вручить им подарки приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В свою очередь, для гостей ребята подготовили новогоднее представление. Учреждению передан сертификат на приобретение телевизора.
Больше всего мне понравился Печкин. Когда он подарки нес, ему дарили велосипед.
Наверное, больше всего Снеговик, потому что очень интересный костюм, очень красивый танец. И сама задумка очень прикольная.
Мне Дед Мороз понравился, елочка, песни мне тоже понравились.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы говорим, что чужих детей не бывает. Они действительно все наши. И эта акция показывает, что это действительно так. Но самое главное, что эта дружба не только в эти праздничные дни. Ведь все должностные лица учреждений, организаций, которые приезжают к ребятам, руководители, сотрудники учреждений – завязывается такая добрая дружба, которая на протяжении всего времени уже превращается в традицию конкретно для этой организации или для этого учреждения.
Вместе с гостями ребята сделали новогодние игрушки и по-семейному украсили елку.
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