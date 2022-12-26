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Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так

26 декабря 2022 14:35
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Новости Беларуси. В канун новогодних праздников окружить вниманием каждого ребенка. Такова миссия благотворительной акции «Наши дети». Теплом и заботой 26 декабря наполнились залы Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-1

Сейчас в учреждении 17 воспитанников. Многие из них остались без родительской опеки. Поздравить малышей и вручить им подарки приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В свою очередь, для гостей ребята подготовили новогоднее представление. Учреждению передан сертификат на приобретение телевизора.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-4

Больше всего мне понравился Печкин. Когда он подарки нес, ему дарили велосипед.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-7

Наверное, больше всего Снеговик, потому что очень интересный костюм, очень красивый танец. И сама задумка очень прикольная.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-10

Мне Дед Мороз понравился, елочка, песни мне тоже понравились.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-13

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы говорим, что чужих детей не бывает. Они действительно все наши. И эта акция показывает, что это действительно так. Но самое главное, что эта дружба не только в эти праздничные дни. Ведь все должностные лица учреждений, организаций, которые приезжают к ребятам, руководители, сотрудники учреждений – завязывается такая добрая дружба, которая на протяжении всего времени уже превращается в традицию конкретно для этой организации или для этого учреждения.

Наталья Кочанова: чужих детей не бывает, и акция «Наши дети» показывает, что это действительно так-16

Вместе с гостями ребята сделали новогодние игрушки и по-семейному украсили елку.

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# Благотворительная акция # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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