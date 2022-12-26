В Полоцке прошёл автофлешмоб – машины выстроились в символ 2023-го
Новости Беларуси. Креативно поздравил жителей и гостей Полоцка с наступающими праздниками местный автоклуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Свободы его участники вокруг главной елки выстроились в цифру «2023» и символ наступающего года – кролика.
Автофлешмоб собрал около 50 машин. Въезд на площадь города был разрешен для всех автолюбителей. Все действо растянулось на полчаса. Причем действовали без репетиций.
Местный автоклуб ежегодно радует жителей Полоцка. И не только в канун Рождества и Нового года. Например, в День народного единства автолюбители выстроились, повторив контур нашей страны.
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