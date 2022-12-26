В Полоцке прошёл автофлешмоб – машины выстроились в символ 2023-го

Новости Беларуси. Креативно поздравил жителей и гостей Полоцка с наступающими праздниками местный автоклуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Свободы его участники вокруг главной елки выстроились в цифру «2023» и символ наступающего года – кролика.

Автофлешмоб собрал около 50 машин. Въезд на площадь города был разрешен для всех автолюбителей. Все действо растянулось на полчаса. Причем действовали без репетиций.