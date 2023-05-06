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Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю

06 мая 2023 11:44
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Новости Беларуси. О незыблемости исторической правды и памяти 6 мая говорили в мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске. Там почтили память погибших солдат, офицеров, мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они стали жертвами фашистов в одном из крупнейших концлагерей смерти «Шталаг-352».  

Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю-1

Свое безмолвное спасибо павшим в годы войны ни в чем не повинным людям выразили члены Президиума и работники секретариата Совета Республики. Они возложили цветы к Вечному огню. Он зажжен в память о 80 тысячах человек, которые на этом месте гибли от холода, голода и болезней, находясь в немецком плену.  

Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Проходит время и кто-то пытается перекроить историю. Неправда, несправедливость иногда имеют место, и мы это видим, чувствуем на себе, по отношению к нашей стране, нашим людям. Но вы знаете, 78 лет боль в наших сердцах по-прежнему, она не утихает. И это очень важно. Важно то, что молодое поколение, ребята молодые вместе с нами, они здесь. Мы должны сохранять эту историю, мы должны сохранять историю каждой семьи, потому что каждую семью белорусскую коснулась эта страшная трагедия.  

Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю-7

В память о жертвах в этом сосновом бору установлен гранитный монумент с Вечным огнем. На территории мемориала черными плитами обозначены братские могилы. Посреди установлена белая ротонда, где хранится книга памяти. В ней фамилии около 10 тысяч бывших узников «Шталага-352». Имена большинства жертв неизвестны до сих пор.  

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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