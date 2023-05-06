Музеи Беларуси можно будет посетить бесплатно 9 мая

Новости Беларуси. 9 мая государственные музеи Беларуси можно будет посетить бесплатно. Экскурсионное сопровождение также предоставят на безвозмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель такой акции созвучна ее слогану: показать, что никто не забыт и ничто не забыто.

Музейные работники уверены: свободный доступ к информации по истории Великой Отечественной расширит кругозор и детей, и взрослых. За последнее время исследователи совместно с прокуратурой собрали множество материалов, которые легли в основу экспозиций, посвященных геноциду белорусского народа в годы войны и сразу после нее. И нет такого музея даже в самом небольшом райцентре страны, где бы обошли вниманием эту тему.