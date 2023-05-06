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Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию

06 мая 2023 10:58
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Новости Беларуси. Чтобы сохранить мир и спокойствие над нашей землей. Военные летчики Беларуси и России поднялись в небо в рамках проверки боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию-1

Ее цель – определить готовность воинских частей и подразделений реагировать на кризисные ситуации. В ходе очередных полетов, которые были совершены в воздушном пространстве Беларуси, отработаны задачи патрулирования и взаимоприкрытия. 

Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию-4

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси начальник авиации: 
Наши белорусские экипажи истребительной авиации выполняли полеты на патрулирование воздушного пространства нашего Союзного государства в общих боепорядках с экипажами истребительной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. В ходе этих полетов отрабатывались задачи, кроме непосредственно патрулирования, прикрытия, взаимоприкрытия на однотипной технике. Наши самолеты вооружены однотипным вооружением. Уровень наших летчиков примерно одинаковый. Все мы говорим на одном, на летном языке. 

Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию-7

Очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений проводится с учетом существующих вызовов и угроз. Реакция на возможные проявления действий диверсионного и террористического характера должна быть молниеносной. 

# Военные учения # общество # Леонид Давидович # Фотофакт

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