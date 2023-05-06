Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию

Новости Беларуси. Чтобы сохранить мир и спокойствие над нашей землей. Военные летчики Беларуси и России поднялись в небо в рамках проверки боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее цель – определить готовность воинских частей и подразделений реагировать на кризисные ситуации. В ходе очередных полетов, которые были совершены в воздушном пространстве Беларуси, отработаны задачи патрулирования и взаимоприкрытия.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси – начальник авиации:

Наши белорусские экипажи истребительной авиации выполняли полеты на патрулирование воздушного пространства нашего Союзного государства в общих боепорядках с экипажами истребительной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. В ходе этих полетов отрабатывались задачи, кроме непосредственно патрулирования, прикрытия, взаимоприкрытия на однотипной технике. Наши самолеты вооружены однотипным вооружением. Уровень наших летчиков примерно одинаковый. Все мы говорим на одном, на летном языке.