Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём

Решать вопросы, исходя из ситуации, и максимально содействовать в реализации законных прав и интересов граждан. Такого подхода в работе с обращениями граждан требует председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова сегодня, 7 августа, проводит личный прием. К разговору традиционно приглашают ответственных лиц. Главное – вникнуть в вопрос и к каждому случаю подходить индивидуально. На это ориентирует спикер парламента представителей местной вертикали. Тематика обращений обширна и желающих задать вопрос немало.

Например, Нина Александровна на личный прием пришла с просьбой оказать содействие во взыскании алиментов с бывшего мужа. Он в Беларуси официально числится безработным. А на самом деле дальнобойщик в Литве. То есть доход, но явно не во благо собственного ребенка. Заявитель утверждает, что семей, которые столкнулись с подобной проблемой, не менее шести. Председатель Совета Республики поручила взять этот вопрос на особый контроль.

Нина Шинкоренко, жительница Бобруйска:

Мой бывший супруг работает за пределами Республики Беларусь, а в нашей стране числится как безработный. И алименты, соответственно, платит как безработный. Справиться своими силами и силами судебного исполнителя у меня не получилось, поэтому я обратилась за помощью к Наталье Ивановне. Спасибо ей большое, я была принята, выслушана и услышана.