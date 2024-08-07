Прямой эфир

Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём

07 августа 2024 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Решать вопросы, исходя из ситуации, и максимально содействовать в реализации законных прав и интересов граждан. Такого подхода в работе с обращениями граждан требует председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём-1

Наталья Кочанова сегодня, 7 августа, проводит личный прием. К разговору традиционно приглашают ответственных лиц. Главное – вникнуть в вопрос и к каждому случаю подходить индивидуально. На это ориентирует спикер парламента представителей местной вертикали. Тематика обращений обширна и желающих задать вопрос немало.

Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём-4

Например, Нина Александровна на личный прием пришла с просьбой оказать содействие во взыскании алиментов с бывшего мужа. Он в Беларуси официально числится безработным. А на самом деле дальнобойщик в Литве. То есть доход, но явно не во благо собственного ребенка. Заявитель утверждает, что семей, которые столкнулись с подобной проблемой, не менее шести. Председатель Совета Республики поручила взять этот вопрос на особый контроль.

Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём-7

Нина Шинкоренко, жительница Бобруйска:
Мой бывший супруг работает за пределами Республики Беларусь, а в нашей стране числится как безработный. И алименты, соответственно, платит как безработный. Справиться своими силами и силами судебного исполнителя у меня не получилось, поэтому я обратилась за помощью к Наталье Ивановне. Спасибо ей большое, я была принята, выслушана и услышана.

Наталья Кочанова 7 августа проводит личный приём-10

Строительство жилья для многодетных, выплата алиментов, инклюзивное образование, асфальтирование дорог. Все обращения берутся на контроль Совета Республики. В целом в период с апреля по июль сенаторы рассмотрели почти 2 тысячи обращений. В их арсенале как традиционные формы взаимодействия, так и новые подходы, позволяющие оперативно реагировать на имеющиеся проблемы.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко совершил рабочую поездку в Витебскую область
07 августа 2024 13:43

Игорь Сергеенко совершил рабочую поездку в Витебскую область

Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент
07 августа 2024 12:38

Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент

Роман Головченко отправился в самый пострадавший от непогоды район Беларуси
07 августа 2024 11:31

Роман Головченко отправился в самый пострадавший от непогоды район Беларуси