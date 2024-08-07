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Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент

07 августа 2024 12:38
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Алина Трус, корреспондент:
Уже близится сентябрь, подготовка к школе в самом разгаре. Выбор подходящей одежды и канцелярии – один из самых важных этапов в этом деле. Посмотрим, что актуально в этом сезоне на школьных базарах.

Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент -1

В ассортименте более тысячи товаров, все белорусского производства. Акцент на качестве, удобстве и стильном дизайне.

Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент -4

Элла Кудин, продавец седьмого разряда:
Все родители хотят, чтобы их детки были одеты красиво, современно, со вкусом, чтобы был деловой стиль, чтобы в этой одежде было комфортно. Наши производители выпускают изделия из полушерстяных, полувискозных, хлопковых тканей, в которых ребенок чувствует себя очень комфортно.

Что актуально в этом сезоне на школьных базарах? Показываем ассортимент -7

При покупке школьной одежды обращают внимание и на цвет. Строгий стиль подразумевает сдержанные оттенки, по-прежнему актуальны контрастные сочетания черного и белого. В предстоящем учебном году станет трендом единый элемент в одежде у учащихся. Эту идею уже поддержали 20 школ столицы. На ярмарках представлены все возможные варианты.

Подробности в видео.

# Подготовка к школе # общество # Алина Трус

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