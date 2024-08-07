Роман Головченко отправился в самый пострадавший от непогоды район Беларуси

Ликвидация последствий недавнего урагана в Беларуси остается одним из приоритетов в работе власти. В самый пострадавший от непогоды район, Быховский, 7 августа отправился премьер-министр, чтобы на месте оценить, как идут восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области в результате непогоды повреждено более 7,5 тысячи гектаров леса. Из них сплошные санитарные рубки составляют более 3 тысяч гектаров. В Быховском районе ураганные ветры повредили более 5 тысяч гектаров насаждений. В работах по устранению задействованы все лесхозы области, на помощь вышли и четыре лесхоза центрального региона.

Глава государства поставил четкую задачу: не только привести в порядок территории, но и с умом использовать древесину, которая образовалась в результате бури. Насколько готовы переработчики к такому объему и куда отправится конечный результат? На эти вопросы ответил премьер-министр.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Все объемы, которые подверглись ветровалам, будут использованы в промышленном производстве. Никаких проблем с этим нет, тем более, что наш целлюлозный комбинат вышел на фактически проектную мощность. Проблема сейчас основная – оперативно все это сделать и не допустить порчи древесины. В связи с тем, что дожди идут, достаточно влажно, жарко и так далее.

Александр Пшенный, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Будет сделана целлюлоза, плитная продукция, фанера, ДСП, частично какие-то деревянные конструкции, которые пойдут как минимум на 43 страны мира, с которыми мы торгуем.

Перед руководством района стоит задача: до 1 ноября разработать все имеющиеся буреломы. Это почти 5 миллионов кубов. Объемы большие, но отрасль деревообработки они не пугают. Переработать их предприятия обещают уже к новому году. Акцент на Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, который почти вышел на проектную мощность. Порядка 40 % заберет «Беллесбумпром». К ежемесячным объемам почти в 600 тысяч кубов он добавит еще 200.