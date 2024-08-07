Игорь Сергеенко совершил рабочую поездку в Витебскую область

Слаженность действий и лучшие человеческие качества проявила работа по преодолению последствий стихии, которая настигла Беларусь в начале июля. Об этом заявил председатель Палаты представителей и по совместительству уполномоченный представитель Президента в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко совершил рабочую поездку в северный регион. Внимание работам по ликвидации последствий урагана и ходу уборочной кампании самое пристальное. Витебщину шторм затронул в меньшей степени. Однако и здесь есть пострадавшие районы, в частности Ушачский. Здесь придется убрать завалы и провести санитарную рубку леса более чем на 100 гектарах.

Непогода разрушила и некоторые объекты сельхозназначения. Например, ветром были снесены крыши зерноочистительного комплекса и мастерской в хозяйстве «Ильюшинский». Сейчас здесь трудится бригада строителей, идет установка шифера. Председатель Палаты представителей обратил внимание, в северном регионе выделены дополнительные ресурсы (люди и техника) для работ в трех районах. Работы на объектах сельхозназначения будут завершены к 15 августа, как и было поручено Президентом. Работники лесного хозяйства поставленные задачи выполнят до 1 ноября.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:

Стихия, которая прошла по республике в июле, показала слаженность действий. На первоначальном этапе, может быть, недооценили и не совсем активно развернулись, на что указывал глава государства. Но в целом мне показались слаженными действия энергетиков, работников лесного хозяйства. По-боевому, как военные люди, организовали работу. Наверное, и работа по преодолению последствий ураганных ветров проявила и лучше человеческие качества. Люди безвозмездно выходили, расчищали завалы.

Что касается уборочной кампании, Игорь Сергеенко отметил, что из-за погодных условий Витебщина отстает от других областей республики, в том числе по урожайности. Она на уровне 25 центнеров с гектара. В регионе намолочено почти 500 тонн зерна с учетом рапса. По темпам жатвы лидирует Оршанский, Витебский и Бешенковичский районы.