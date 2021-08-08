Министр МВД: где бы я ни находился, в гражданке, в форме, я всегда поеду на защиту своего милиционера

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

Население за долгие годы, доверяя сильной власти, правильной позиции силовых органов, которую мы демонстрировали на протяжении всех этих лет, оно ждало от нас, именно от власти, государства, силовиков, что мы наведем порядок.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Ситуация, где у нас жгли дома, машины – сразу же офицерское собрание. Никто никому ничего не говорил, сами подходили к командирам: давайте дадим эту информацию по республике. Собирали деньги, передавали, помогали семьям. В любое время суток, если будет информация о том, что что-то произошло, все сотрудники милиции, начиная с меня, с министра внутренних дел, я готов, где бы я ни находился – в гражданке, в форме – я всегда поеду на защиту своего милиционера.

Владимир Головач, активист:

Есть ангелы-братишки, сошедшие с небес,

Есть правда, полумера, есть слов ненужных смесь,

Есть кодекс офицера, и честь мужская есть.

От зла очистим город и выпьем за любовь.

А хочется сказать: от зла очистим руки и выпьем за Караева, за Балабу, за Шахлая. Ну, за весь МВД.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Каждый как один, где бы они ни служили – все они как один отстояли страну.

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:

Родина одна, нас много, мы друг с другом стоим плечом к плечу, где ни один из братишек не сможет ослабить либо предать.

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:

Мы делаем правое дело. Что долг – это долг, мы давали присягу на верность стране, народу.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:

Наше дело правое. Победа будет за нами. Именно поэтому победа за нами.