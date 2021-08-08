«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:

Я скажу, что мы все-таки выстояли. Мы выстояли благодаря нашему Президенту, благодаря силовикам. Но больше всего Президент красавец. Он не сломался. Он настоящий мужик, правильный. Он не сломался, выстоял до конца. Ему честь и хвала. А также нашим силовикам, силовым структурам. Те люди, которые в трудный момент просто не дрогнули, не положили щиты.