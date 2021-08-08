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«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко

08 августа 2021 15:42
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко-1

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Я скажу, что мы все-таки выстояли. Мы выстояли благодаря нашему Президенту, благодаря силовикам. Но больше всего Президент красавец. Он не сломался. Он настоящий мужик, правильный. Он не сломался, выстоял до конца. Ему честь и хвала. А также нашим силовикам, силовым структурам. Те люди, которые в трудный момент просто не дрогнули, не положили щиты.

Министр МВД: где бы я ни находился, в гражданке, в форме, я всегда поеду на защиту своего милиционера. Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Виталий Леонович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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