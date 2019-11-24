Наталья Цилинская о детях: «Нужно не справляться с ними, а жить»

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира: Не хватает. Я просто много чем не занимаюсь из того, чего хотелось бы.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: 8-кратная чемпионка мира и 4-кратная мама. Продолжаете активно заниматься общественной деятельностью, спортивной. Как на всё хватает времени?

Наталья Цилинская:

4,5.

Вадим Щеглов:

Это самое время, когда детям надо уделять максимум внимания?

Наталья Цилинская:

Ну, где тут максимум? Кто сказал, что вот это максимум, а не вот это?

Вадим Щеглов:

А вот как определить, где эта грань?

Наталья Цилинская:

Нет грани. Нужно просто не справляться с ними, а жить. Жить со своими детьми так, как ты можешь, как вам всем наиболее комфортно. Да, нам, конечно, тоже чего-то не хватает. Но человеку никогда не хватит абсолютно времени, абсолютно денег, абсолютно сил. То есть всегда будет чего-то не доставать, всего этого всегда будет не доставать. Поэтому не надо просто на этом заморачиваться, и наслаждаться тем, что ты успеваешь сделать.