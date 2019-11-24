Наталья Цилинская о детях: «Нужно не справляться с ними, а жить»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
8-кратная чемпионка мира и 4-кратная мама. Продолжаете активно заниматься общественной деятельностью, спортивной. Как на всё хватает времени?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Не хватает. Я просто много чем не занимаюсь из того, чего хотелось бы.
Вадим Щеглов:
А сколько младшему ребёнку?
Наталья Цилинская:
4,5.
Вадим Щеглов:
Это самое время, когда детям надо уделять максимум внимания?
Наталья Цилинская:
Ну, где тут максимум? Кто сказал, что вот это максимум, а не вот это?
Вадим Щеглов:
А вот как определить, где эта грань?
Наталья Цилинская:
Нет грани. Нужно просто не справляться с ними, а жить. Жить со своими детьми так, как ты можешь, как вам всем наиболее комфортно. Да, нам, конечно, тоже чего-то не хватает. Но человеку никогда не хватит абсолютно времени, абсолютно денег, абсолютно сил. То есть всегда будет чего-то не доставать, всего этого всегда будет не доставать. Поэтому не надо просто на этом заморачиваться, и наслаждаться тем, что ты успеваешь сделать.