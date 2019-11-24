Игра на жизнь. Почему белорусы переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Новости Беларуси. Помните, как Госавтоинспекция лет десять назад развернула целую масштабную информационную кампанию с требованием носить световозвращающие элементы? И, надо сказать, она возымела действие. Так называемые фликеры теперь носят даже те, кто раньше и думать об этом не думал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, опять-таки не все. И кажется, что если перестать об этом напоминать и это контролировать, то все вернется на круги своя.

Юлия Огнева, СТВ:

Случалось ли вам, сидя у окна кафе, ресторана на проспекте Независимости в Минске (в общем-то, и на любой другой более-менее оживленной магистрали) наблюдать картину, как бесстрашные пешеходы пытаются перебежать, перейти, переползти как черепаха проезжую часть? У меня лично захватывает дух.

Только вдумайтесь: каждый день в нашей стране фиксируется около 300 нарушений пешеходами правил дорожного движения. Читай, потенциальных ДТП. Здесь и переход проезжей части в непредусмотренном для этого месте, и на красный сигнал светофора, и неожиданный выход из-за транспортного средства на проезжую часть, и отсутствие световозвращающих элементов, и другие. И это только официальная статистика. Боюсь представить, сколько случаев остаются незамеченными – на каждом переходном переходе милиционера ведь не поставишь. Вот потому вся надежда – на профилактику. О том, как нельзя вести себя на дороге, – Виктория Ходосок. Эти кадры напоминают вполне себе «игру» на жизнь. Вот наезд на пешехода прямо на зебре, вот прогулка явно человека подшофе по дороге, променад по МКАД.

Водитель во всем всегда виноват. Должен все предусмотреть. Так как я работаю сам водителем, я должен все заранее продумать и предусмотреть.

Спорная мысль? Вот рассуждения от инициативных: освобождать водителя от ответственности при определенных случаях ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. А именно: не было фликера у пешехода – виноват сам.

Я не подпишу, потому что водитель, сбивший пешехода, может к нему подойти и просто снять этот фликер, чем докажет свою невиновность.

Я за то, чтобы полностью снимать ответственность с водителя, если пешеход перебегает МКАД.

Неправильно составлена норма. Согласно этой формулировке, водитель имеет право давить любого пешехода в темное время суток, не обозначенного светоотражающими элементами.

Самые излюбленные места для пеших нарушителей – рядом с магазинами. Когда терпеть голод сил нет, «тянуться» обратно с пакетами – тем более. Улица Жилуновича в Минске: за час съемок спокойно лавируют по дороге, обгоняя правила, 15 человек.

А есть еще один раздирающий душу мерзляков аргумент – «холодно». В темной одежде, вечером, без фликера и в неположенном месте – увидеть таких отважных на дороге водителям крайне сложно.

Можете меня предупредить, я в самом деле виноват. На самом деле я как бы видел. Ну, холодно, я с ребенком и немножко срезал.

Вот так получилось. Иду с сумкой тяжелой. У меня просто ноги болели, и я смотрела, чтобы не было машин. Про дорожный талисман – фликер – рассказывают, показывают и тысячу раз повторяют: носите на видимых местах с собой. И не один. Чем больше, тем лучше.