Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах

Всего три года назад Настя Кравченко стала суперфиналисткой музыкального шоу «Х-Фактор. Беларусь», а сегодня 20-летняя артистка уже готовится к первому сольному концерту.
Всего три года назад Настя Кравченко стала суперфиналисткой музыкального шоу «Х-Фактор. Беларусь», а сегодня 20-летняя артистка уже готовится к первому сольному концерту.
Настя Кравченко, певица:
Подготовка активная. Я периодически не сплю ночами. Не стоит забывать, что я еще параллельно учусь, работаю, помимо творческой работы. Понимаю, что каждый из людей, которые мне помогают, выполняют огромный пласт работы, который одна я никогда бы в жизни не сделала. Огромная благодарность моей команде, я вас очень люблю!
Исполнительница прошла непростой путь из взлетов и падений. И совсем скоро ее большая мечта, сольный концерт, станет реальностью. А главное – ее голос, энергия и харизма уже завоевали сердца зрителей в Беларуси и за ее пределами.
Сергей Минский, продюсер:
Ритм подготовки не снижается, только нарастает. Я уверен, что все пройдет очень хорошо. Все так, как мы задумывали. Цели очень большие. Мы хотим в следующем году немножко поэкспериментировать с музыкальными направлениями, с языками песен. У нас будет премьера и на белорусском. Совершенно недавно попалась очень классная песня. Все Настины треки темповые, интересные, мы хотим сделать в «Минск-Арене» дискотеку в стиле Насти Кравченко.
На сольном концерте, кроме излюбленных хитов, Настя Кравченко представит семь новых песен. Также артистка обещает поделиться со зрителями магией света, звука и готовит много сюрпризов.
Настя Кравченко:
20 ноября в 19:00 в Prime Hall жду каждого, чтобы делиться своей энергией, искренностью и получать от вас вашу энергию в ответ.
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