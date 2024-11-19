Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах

Всего три года назад Настя Кравченко стала суперфиналисткой музыкального шоу «Х-Фактор. Беларусь», а сегодня 20-летняя артистка уже готовится к первому сольному концерту.

Настя Кравченко, певица:

Подготовка активная. Я периодически не сплю ночами. Не стоит забывать, что я еще параллельно учусь, работаю, помимо творческой работы. Понимаю, что каждый из людей, которые мне помогают, выполняют огромный пласт работы, который одна я никогда бы в жизни не сделала. Огромная благодарность моей команде, я вас очень люблю!

Исполнительница прошла непростой путь из взлетов и падений. И совсем скоро ее большая мечта, сольный концерт, станет реальностью. А главное – ее голос, энергия и харизма уже завоевали сердца зрителей в Беларуси и за ее пределами.