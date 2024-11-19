Хоккеисты «Немана» эффектно напомнили белорусам о дате выборов

Хоккеисты гродненского «Немана» провели эффектную раскатку перед матчем с командой «Динамо-Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед игроки команды вышли в одинаковых джерси с цифрой 26. Таким образом напомнив зрителям о дате предстоящих выборов Президента, которые пройдут 26 января 2025 года.

Как отметили в пресс-службе клуба «Неман», спортсмены хотели подчеркнуть, что важно не только быть профессионалами в избранном деле, но и исполнять свой гражданский долг, вместе выбирать будущее страны. Необычный выход хоккеистов зрители приветствовали аплодисментами.