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Хоккеисты «Немана» эффектно напомнили белорусам о дате выборов

19 ноября 2024 08:51
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Хоккеисты гродненского «Немана» провели эффектную раскатку перед матчем с командой «Динамо-Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеисты «Немана» эффектно напомнили белорусам о дате выборов-2

На лед игроки команды вышли в одинаковых джерси с цифрой 26. Таким образом напомнив зрителям о дате предстоящих выборов Президента, которые пройдут 26 января 2025 года. 

Как отметили в пресс-службе клуба «Неман», спортсмены хотели подчеркнуть, что важно не только быть профессионалами в избранном деле, но и исполнять свой гражданский долг, вместе выбирать будущее страны. Необычный выход хоккеистов зрители приветствовали аплодисментами. 

# Выборы в Беларуси # Хоккей Беларуси # Президентские выборы

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