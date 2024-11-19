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В Беларуси начинаются командно-штабные учения МВД

19 ноября 2024 08:20
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В Беларуси начинаются командно-штабные учения МВД с участием субъектов государственной системы реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинаются командно-штабные учения МВД-2

Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных регионах страны, в связи с чем возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники.

Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность оперативно реагировать на возможные осложнения обстановки во время электоральной кампании. Среди задач, которые будут отработаны, – недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка.

# Милиция Беларуси

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