Ребёнок до 3 лет не отзывается на имя? Это может быть сигналом неврологического расстройства
Изменения в поведении ребенка всегда вызывают беспокойство у родителей. Временами кажется, что малыш отстает в развитии от сверстников и замыкается в себе. Или, наоборот, слишком нервный, возбудимый и капризный. Как распознать первые сигналы неврологического расстройства у ребенка?
Екатерина Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Одним из важных симптомов, на который следует обратить внимание родителям, является поведение ребенка. Если малыш в возрасте от года до трех лет не отзывается на свое имя, не выполняет простые указания, не понимает обращенную речь, это повод обратиться к врачу-неврологу. Если с возрастом вы замечаете, что ребенок стал раздражительным, агрессивным или, наоборот, апатичным, это может быть признаком дисфункции нервной системы.
Дети с неврологическими расстройствами также могут испытывать проблемы с речью и коммуникацией. Это могут быть задержки в развитии речи, произношении слов или понимании смысла высказываний, иногда – агрессивное поведение или проблемы с концентрацией и вниманием.
Екатерина Адамович:
Другим важным симптомом является нарушение двигательной активности ребенка. Нарушение координации, изменение походки может свидетельствовать о наличии неврологических заболеваний. Если ребенок грудного возраста утрачивает ранее приобретенные навыки, если не формируются новые двигательные навыки, ребенок как бы останавливается в развитии, если малышу уже исполнилось 16 месяцев, а он не начал ходить самостоятельно, незамедлительно следует обратиться к врачу-специалисту, который назначит обследование и соответствующее лечение.
Важным признаком неврологического расстройства у ребенка является также изменение его эмоционального состояния. Ребенок может стать более упрямым, агрессивным, вызывающим или, наоборот, избегать общения с другими людьми. Также он может избегать контакта с родителями.
Екатерина Адамович:
Не менее важно обратить внимание на речевое развитие ребенка: отсутствие лепета в возрасте 9 месяцев, первых слов к 15 месяцам, фразовой речи из двух слов к двум годам требует консультации врача-специалиста. Если у ребенка появились запинки в речи, трудности с запоминанием информации, это может быть симптомом нарушений функционирования нервной системы.
Если у вас появились подозрения на неврологическое расстройство у вашего ребенка, не откладывайте поход к врачу. Подобные состояния требуют комплексного обследования и лечения, которые могут помочь вернуться к полноценной жизни.
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