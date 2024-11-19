Ребёнок до 3 лет не отзывается на имя? Это может быть сигналом неврологического расстройства

Изменения в поведении ребенка всегда вызывают беспокойство у родителей. Временами кажется, что малыш отстает в развитии от сверстников и замыкается в себе. Или, наоборот, слишком нервный, возбудимый и капризный. Как распознать первые сигналы неврологического расстройства у ребенка?

Екатерина Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Одним из важных симптомов, на который следует обратить внимание родителям, является поведение ребенка. Если малыш в возрасте от года до трех лет не отзывается на свое имя, не выполняет простые указания, не понимает обращенную речь, это повод обратиться к врачу-неврологу. Если с возрастом вы замечаете, что ребенок стал раздражительным, агрессивным или, наоборот, апатичным, это может быть признаком дисфункции нервной системы.

Дети с неврологическими расстройствами также могут испытывать проблемы с речью и коммуникацией. Это могут быть задержки в развитии речи, произношении слов или понимании смысла высказываний, иногда – агрессивное поведение или проблемы с концентрацией и вниманием. Екатерина Адамович:

Другим важным симптомом является нарушение двигательной активности ребенка. Нарушение координации, изменение походки может свидетельствовать о наличии неврологических заболеваний. Если ребенок грудного возраста утрачивает ранее приобретенные навыки, если не формируются новые двигательные навыки, ребенок как бы останавливается в развитии, если малышу уже исполнилось 16 месяцев, а он не начал ходить самостоятельно, незамедлительно следует обратиться к врачу-специалисту, который назначит обследование и соответствующее лечение.